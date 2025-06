Mercato : C’est confirmé, un crack va rejoindre Paul Pogba !

Après l’arrivée de Paul Pogba, l’AS Monaco s’active pour renforcer son secteur offensif. Le club de la Principauté pourrait enregistrer un autre joli coup avec l’arrivée d’Ansu Fati. Le crack du FC Barcelone, en manque de temps de jeu, pourrait être prêté à l’ASM, comme l’a confirmé Deco lui-même.

«On a parlé avec Monaco»

Dans une entrevue accordée à La Vanguardia, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a confirmé être entré en contact avec le nouveau club de Paul Pogba :

« Avec son âge et la carrière qu’il a eue, il ne peut pas rester sans jouer. Nous sommes ouverts et nous ne mettrons pas d’obstacles s’il veut partir. Oui, on a parlé avec Monaco. Ansu est sous contrat, s’il demande à partir ce serait un prêt. Il a 23 ans, on parle de lui comme s’il en avait 30, mais il doit encore grandir et il a encore beaucoup à apprendre. »