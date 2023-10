Mercato : Ces 3 stars qui peuvent régler le problème de l'OM

Thibault Morlain

12ème de Ligue 1, l'OM a déjà encaissé 11 buts en championnat. De plus en plus critiqué, Pau Lopez va vite devoir inverser la tendance, sans quoi sa place de numéro 1 dans les buts olympiens pourrait être menacée. Et si un nouveau gardien débarquait à l'OM durant le mois de janvier ? Au mercato hivernal, quelques options pourraient s'offrir à Pablo Longoria.

David De Gea

Si l'argent ne coule pas forcément à flot à l'OM, un gardien de renom est aujourd'hui toujours libre de tout contrat : David De Gea. A 32 ans, l'Espagnol n'a pas retrouvé de club depuis son départ de Manchester United. Bénéficiant d'une énorme expérience au plus haut niveau, De Gea pourrait apporter un véritable plus à l'OM.

Hugo Lloris

A 36 ans, Hugo Lloris est lui toujours sous contrat avec Tottenham, qui ne compte toutefois plus sur lui. Le champion du monde 2018 est numéro 3 dans la hiérarchie chez les Spurs. Annoncé partant cet été, Lloris pourrait finalement s'en aller durant le mois de janvier. Et s'il rejoignait l'OM et faisait son retour en Ligue 1 après des expériences à l'OL et à Nice ?

Alban Lafont