Mercato : Ça se confirme pour Cabaye !

Publié le 10 novembre 2020 à 18h25 par La rédaction

Actuellement libre de tout contrat suite à son départ de l’ASSE, Yohan Cabaye se rapprocherait bel et bien de la Reggina.

Le retour aux affaires serait proche pour Yohan Cabaye. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait que l’international français était ciblé en Italie, par le club de la Reggina, où évolue déjà Jérémy Ménez. Et pour l’ancien de l’ASSE, cela semble se confirmer. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, les discussions seraient bel et bien engagées entre le club de Serie B et Cabaye. Un contrat jusqu’en 2022 serait au centre des négociations.