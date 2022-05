Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Neuer s'enflamme pour sa prolongation !

Publié le 23 mai 2022 à 12h05 par La rédaction

A l’occasion de l’annonce de sa prolongation au Bayern Munich, le gardien de but Manuel Neuer a clairement affiché ses ambitions avec le club allemand.

Arrivé au club en 2011, Manuel Neuer n’est pas près de quitter le Bayern Munich. Le gardien de but, en fin de contrat en juin 2023, a prolongé son contrat d’une saison, et est désormais lié aux Bavarois jusqu’en juin 2024. Pour l’officialisation de sa prolongation, l’international allemand s’est livré sur ses ambitions avec les munichois. Malgré dix Bundesliga et deux Ligue des Champions déjà remportées avec le Bayern, le champion du monde 2014 n'est pas rassasié et a encore faim de trophées : « Je suis très heureux que mon parcours se poursuive au FC Bayern. Nous aurons à nouveau une très bonne équipe avec laquelle nous pourrons jouer pour chaque titre. En tant que gardien, capitaine et leader, je veux être le soutien et un facteur clé dans nos grands objectifs. Nous voulons étendre notre record de titres et concourir à nouveau pour la Ligue des champions » a déclaré le portier de 36 ans, considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde.