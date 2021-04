Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Boateng a appris son départ... juste avant le PSG !

Publié le 12 avril 2021 à 12h50 par La rédaction mis à jour le 12 avril 2021 à 12h53

Comme annoncé par le directeur sportif Hasan Salihamidžić il y a quelques jours, Jérôme Boateng ne sera plus un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Néanmoins, le timing laisserait à désirer, puisque le défenseur aurait appris la nouvelle à quelques heures du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG.