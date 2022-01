Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend position pour l'avenir de Frenkie de Jong !

Publié le 22 janvier 2022 à 15h00 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentiel partant du côté du FC Barcelone, Frenkie de Jong devrait conserver un rôle important sous la houlette de Xavi Hernandez comme l’entraîneur du Barça l’a déclaré ce samedi.

Depuis quelque temps, Frenkie de Jong rencontre certaines difficultés au FC Barcelone. Que ce soit en début de saison avec son compatriote Ronald Koeman à la tête de l’effectif ou depuis la nomination de Xavi Hernandez au début du mois de novembre, l’international néerlandais peine à afficher son niveau d’antan. De quoi pousser l’administration blaugrana, présidée par Joan Laporta, à envisager une potentielle vente de De Jong avant la fin du mercato hivernal, ou surtout à l’occasion de la prochaine fenêtre des transferts. La Juventus garderait notamment un oeil sur le milieu de terrain du FC Barcelone. Cependant, Xavi Hernandez a tenu à calmer le jeu quant à la situation de Frenkie de Jong.

« Frenkie doit être important et il le sera certainement »