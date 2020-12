Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort hivernal déjà acté pour Ronald Koeman !

Publié le 9 décembre 2020 à 17h00 par T.M.

Pas dans les plans de Ronald Koeman en début de saison, Jean-Clair Todibo a été prêté au Benfica. Toujours, le retour serait déjà imminent pour le défenseur central.

Arrivé en provenance de Toulouse au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a jamais eu sa chance en Catalogne. Prêté en janvier dernier à Schalke 04, le Français n’a pas profité du changement d’entraîneur au Barça pour enfin jouer. En effet, pas convaincu par Todibo, Ronald Koeman a choisi de l’envoyer un prêt et c’est au Benfica que le défenseur central a posé ses valises cet été. Toutefois, du côté de Lisbonne, l’expérience n’est clairement pas bonne puisque l’ancien du TFC n’a toujours pas joué. Un échec qui pourrait en rester là. Depuis plusieurs jours, un retour de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone est évoqué et cela serait visiblement acté.

Le Benfica ne compte plus sur Todibo