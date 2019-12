Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur l'avenir incertain de Semedo au Barça...

Publié le 27 décembre 2019 à 21h30 par La rédaction

Alors que des discussions auraient actuellement lieu autour d’une prolongation de Nelson Semedo au FC Barcelone, le joueur aurait été surpris par certaines informations diffusées par la presse catalane.

La saison avait bien commencé pour Nelson Semedo. Après un été agité marqué par des rumeurs autour d’un départ à l’Atlético ou au PSG, le Portugais a enchaîné les matchs en Liga et a relégué la concurrence au second plan. Aussi, il était question d’une prolongation de contrat imminente. Mais les choses se seraient gâtées pour Nelson Semedo. Blessé au cours du moins de novembre, le latéral droit a vu son temps de jeu se réduire considérablement depuis son retour. Et selon les dernières informations de Marca , la signature d’un nouveau contrat serait dans l’impasse. Au-delà des complications autour d’un nouveau bail, le Portugais aurait été surpris par certaines informations divulguées par la presse catalane. En effet, Mundo Deportivo annonçait le 21 décembre dernier que Nelson Semedo ne serait plus considéré comme intransférable

Semedo surpris par certaines informations de la presse catalane