Mercato - Barcelone : Setién en danger pour son avenir ? Il répond !

Publié le 29 juin 2020 à 14h00 par A.D.

Alors que le Barça a perdu des points précieux pour le titre, Quique Setién aurait été lâché par ses joueurs et pourrait être poussé vers la sortie. Interrogé sur son avenir et sa relation avec son vestiaire, le coach catalan a lâché ses vérités.

Quique Setién serait dans une situation critique. Décrié depuis la reprise, le coach du FC Barcelone pourrait bientôt faire ses valises. Alors que la bande à Lionel Messi ne lui ferait plus confiance, Quique Setién pourrait être poussé vers la sortie dès cet été. D'après les dernières indiscrétions de Rubén Uría, journaliste chez Goal , la direction blaugrana aurait actée le départ de son technicien pour la fin de cette saison. Présent en conférence de presse ce lundi, Quique Setién s'est livré sur sa situation au FC Barcelone.

«La relation avec les joueurs est bonne»