Mercato - Barcelone : Ce cadre du Barça met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 27 septembre 2020 à 22h00 par H.K.

Alors que le FC Barcelone est en quête d’un nouveau latéral droit et qu’il a été annoncé sur le départ cet été, Sergi Roberto est toujours là. Et ce dernier a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir…

Le mercato du FC Barcelone aurait pu être encore plus mouvementé. Comme bon nombre de ses coéquipiers, Sergi Roberto était annoncé sur le départ, ce dernier faisant partie d’un vaste plan de restructuration de l’effectif des Blaugrana réfléchi après la lourde défaite face au Bayern en Ligue des Champions. Pourtant, le latéral droit est toujours là, et ce dernier devrait être conservé, puisque c’est finalement Nelson Semedo qui a trouvé une porte de sortie, en signant à Wolverhampton contre 40M€. Et l’international espagnol a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir…

« Dès le début ils ont réitéré leur confiance en moi »