Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut boucler une nouveau transfert XXL avec Guardiola !

Publié le 1 janvier 2022 à 23h00 par La rédaction

Désireux de se renforcer pour pouvoir renouer avec le succès, le FC Barcelone lorgnerait Aymeric Laporte. Cependant, Manchester City aurait déjà fermé la porte à un départ du défenseur.

Traversant une période délicate depuis plusieurs mois, le FC Barcelone cherche à se bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès sur l’échelle nationale et européenne. Pour ce faire, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le club catalan a déjà enregistré deux arrivées cet hiver avec Dani Alves et Ferran Torres. Mais le club catalan ne compterait pas s’arrêter là et souhaiterait de nouveau aller piocher du côté de Manchester City l'été prochain, mais cela s'annonce très compliqué.

Le Barça sur Laporte, Manchester City a déjà fermé la porte