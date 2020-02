Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Premier League, Cristiano Ronaldo... Cette énorme sortie sur l'avenir de Messi !

Publié le 8 février 2020 à 23h00 par La rédaction

Grand connaisseur de la Premier League grâce à son passage à Arsenal, Emmanuel Petit estime que Lionel Messi ne disposerait pas des qualités nécessaires pour évoluer en Premier League, le capitaine du FC Barcelone étant annoncé à Manchester City. Contrairement à son éternel rival Cristiano Ronaldo.

Depuis les propos d’Éric Abidal sur l’investissement de certains joueurs du FC Barcelone sous Ernesto Valverde, qui ont engendré une crise suite à la prise de parole musclée de Lionel Messi, le club catalan traverse une crise en interne. Cette situation aurait poussé Lionel Messi à reporter les discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat. Certains médias l’annoncent sur le départ et le Telegraph a même indiqué que Manchester City se serait positionné pour s’attacher les services de la Pulga. Une très mauvaise idée Emmanuel Petit, ancien joueur du FC Barcelone et surtout d'Arsenal.

Petit dézingue Messi en utilisant Cristiano Ronaldo