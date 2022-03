Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le «nouveau Messi» déjà à Barcelone ? La réponse !

Publié le 17 mars 2022 à 23h00 par A.C.

Depuis son départ l’été dernier, au FC Barcelone on cherche désespérément le successeur de Lionel Messi.

On ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain a arraché Lionel Messi au FC Barcelone. La star argentine n’avait en effet plus de contrat au moment où le club parisien la contacte et en dépit de tous les efforts de Joan Laporta, en Catalogne on n’a pas réussi à inverser le cours des choses. De l’eau est passée sous les ponts depuis, mais à Barcelone on ne s’est toujours pas fait à l’absence d’un Messi qui a passé toute sa carrière au club et qui ne réalise pas vraiment la meilleure saison de sa carrière au PSG. Un retour a été évoqué, mais cela semble tout bonne ment impossible vu l’état des caisses du Barça... qui peut toutefois déjà compter sur un grand talent.

« Me comparer à Messi c'est une folie »