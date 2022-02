Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le montage se confirme pour Aubameyang

Publié le 3 février 2022 à 21h40 par La rédaction

Les dernières révélations du Times permettent de confirmer le montage probable de l’opération Aubameyang. Analyse.

Dans son édition du jour, le très sérieux quotidien britannique The Times a révélé qu’Arsenal avait versé 8,5 millions d’euros pour résilier le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang, qui était encore lié pour 18 mois avec les Gunners.

Intérêts communs