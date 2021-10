Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit grand pour Ousmane Dembélé !

Publié le 26 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblerait vouloir rallonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le Barça ferait de ce dossier une opération totalement prioritaire et stratégique.

Le FC Barcelone a récemment pu se mettre d’accord avec Pedri et Ansu Fati pour qu’ils prolongent respectivement leurs contrats jusqu’en 2026 et 2027. À présent, le président Joan Laporta et son comité de direction espéreraient arriver à trouver un terrain d’entente avec deux joueurs disposant d’une importance grandissante au FC Barcelone en les personnes du jeune Gavi dont le temps de jeu augmente de semaines en semaines et Ousmane Dembélé qui a été un membre indéboulonnable du Barça la saison passée.

Un dossier « stratégique » pour le Barça