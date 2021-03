Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça revient sur un coach de Premier League !

Publié le 20 mars 2021 à 23h00 par Th.B.

Songeant à trouver un nouvel entraîneur pour à terme succéder à Ronald Koeman, le FC Barcelone penserait à Brendan Rodgers. Cependant, Leicester City ferait preuve d’une détermination sans pareille dans l’optique de conserver son coach.

Le FC Barcelone scruterait le marché afin de dénicher un potentiel successeur à Ronald Koeman si une séparation devait avoir lieu entre le technicien néerlandais et les dirigeants blaugrana. Pour prendre la succession de Koeman, plusieurs profils auraient été cochés par le club culé. Hormis Xavi Hernandez, Julian Nagelsmann serait apprécié du FC Barcelone, à l’instar d’un certain Brendan Rodgers. Le travail de l’Écossais à Leicester City serait salué en interne comme 90min le révélait ces dernières semaines. Et la donne n’aurait pas changé depuis.

Le Barça toujours sur Rodgers, Leicester prêt à le blinder ?