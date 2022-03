Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à l'action dans ce dossier à 25M€ !

Publié le 19 mars 2022 à 22h30 par D.M.

Sous le charme de Raphinha, Joan Laporta aurait entamé des discussions avec son agent Deco, ancien joueur du FC Barcelone. Chelsea et Liverpool seraient aussi en embuscade.

Après Ousmane Dembélé, le FC Barcelone pourrait s’attacher les services d’un ancien joueur de Rennes. Passé par le club breton entre 2019 et 2020, Raphinha serait sur la short-list de Joan Laporta. Agé de 25 ans, le joueur brésilien a tapé dans l’œil de nombreux dirigeants européens ces derniers mois et pourrait quitter Leeds en cas de descente en Championship. Pour l’heure, ce dossier semble en stand-by du côté du club catalan.

Le Barça a contacté l'agent de Raphinha

Comme indiqué par Fabrizio Romano, le FC Barcelone a entamé des négociations avec l’agent de Raphinha, Deco, ancien joueur du club catalan. Mais selon le journaliste italien, les négociations ne sont pas à un stade avancé. Et pour cause, les dirigeants catalans souhaitent attendre la fin de la saison avant d’accélérer dans ce dossier, valorisé 25M€. Passé par le Vitoria Guimaraes, Raphinha serait aussi courtisé par Arsenal et Liverpool. Le rendez-vous est pris.