Mercato - Barcelone : La grande braderie va commencer !

Publié le 25 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs l’été prochain, le FC Barcelone a placé de nombreux éléments de son effectif sur la liste des transferts.

Des ventes vont être opérées du côté de Barcelone. En effet, pour financer son ambitieux mercato estival, le Barça va devoir vendre plusieurs éléments de son effectif. Sport en fait même sa Une ce mercredi matin, titrant « Obligados a vender » (traduisez : les obligations de ventes), avec plusieurs portraits de joueurs qui pourraient quitter le club la saison prochaine… Et certains noms listés étonnent.

Umtiti et Griezmann vendus ?

Sur cette Une, on peut notamment découvrir des joueurs qui sont d’ores et déjà sur la sellette, comme notamment Ivan Rakitic, plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Barcelone ; Coutinho, prêté au Bayern et pisté par Chelsea pour la saison prochaine ; ou encore Carles Aleña, prêté au Betis jusqu’à la fin de saison. D’autres noms semblent un peu moins évidents, comme ceux de Braithwaite, à peine arrivé courant février en joker médical après la blessure de Dembélé ; Neto, arrivé de Valence en échange de Cillessen pour suppléer Ter Stegen ; ou encore Arturo Vidal.



Mais les deux noms qui sont les plus surprenants sont ceux de Umtiti et Griezmann. Le premier, courtisé notamment par Manchester United, est pourtant régulièrement titulaire dans la défense centrale du FC Barcelone. Griezmann, débarqué de l’Atlético de Madrid cet été, vit une période plus compliquée du côté du FC Barcelone. Cependant, le buteur international français espérait certainement avoir plus de temps pour s’adapter du côté du FC Barcelone. Mais avec les potentielles arrivées de Lautaro Martinez et Neymar, pas sûr que Griezmann ait le temps de jeu dont il a besoin pour sa carrière…