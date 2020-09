Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola met un point final au feuilleton Messi !

Publié le 19 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que Manchester City était annoncé comme étant le grand favori à la signature de Lionel Messi, les Skyblues ont vu La Pulga finalement rester au FC Barcelone, contre son gré. Entraîneur du club mancunien, Pep Guardiola s’est une nouvelle fois livré sur ce dossier en y mettant subtilement un terme.

Le FC Barcelone est passé à deux doigts de perdre l’un, si ce n’est le meilleur joueur de l’histoire de son club. Mécontent de la gestion de l’effectif et des décisions directoriales, le capitaine du Barça , Lionel Messi, a fait savoir à ses dirigeants par le biais d’un burofax sa volonté d’aller voir ailleurs à un an de la fin de son contrat via sa clause. Finalement, son départ n’a pas pu se concrétiser et le principal intéressé à lui-même révélé qu’il resterait un peu à contrecoeur à Barcelone. Pendant la totalité du feuilleton, Manchester City menait la danse. L’échec Messi a-t-il été mal vécu par son entraîneur Pep Guardiola ? Pas vraiment.

« Je n'ai rien à expliquer. »