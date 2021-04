Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue estivale déjà sur le départ ?

Publié le 27 avril 2021 à 23h00 par La rédaction

Alors que la plupart des jeunes joueurs barcelonais ont eu du temps de jeu cette année, et ont pu exprimer leurs qualités au maximum, Francisco Trincao lui, n’a pas fait l’unanimité à Barcelone et pourrait quitter le club espagnol plus vite que prévu.

Francisco Trincao, 21 ans, avait réussi des débuts prometteurs sous les couleurs du FC Barcelone en début d’année. Mais aujourd’hui, la tendance s’est inversée et le futur du Portugais à Barcelone s’assombrit de plus en plus. Arrivé en provenance du Sporting Braga l’été dernier et sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2025, Francisco Trincao a commencé à être vivement critiqué dès le mois de décembre et ne joue presque plus aujourd'hui. 609 petites minutes pour l’ailier portugais qui souffre de la concurrence rude à son poste avec Ousmane Dembélé notamment, et d’un manque de confiance cruel pour s’imposer au FC Barcelone.

Un avenir loin du Barça pour Trincao ?