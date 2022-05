Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant de Xavi bientôt bouclé !

Publié le 1 mai 2022 à 17h00 par La rédaction

Dans l’attente d’une prolongation depuis des mois, Sergi Roberto devrait finir par étendre son contrat d’une saison avec le FC Barcelone.

Sergi Roberto aura mis du temps avant d’être fixé sur son avenir. Depuis plus d’un an, le joueur formé au FC Barcelone est dans l’attente, lui qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Avec les prolongations de Pedri, Ansu Fati et Ronald Araujo, la situation de Sergi Roberto a mis du temps à se décanter mais tout devrait bientôt être tiré au clair. Et l’issue finale de ce dossier devrait satisfaire l’international espagnol.

Prolongation imminente pour Sergi Roberto

D’après les informations de Fabrizio Romano, tout serait bouclé pour la prolongation de Sergi Roberto qui va signer un nouveau contrat jusqu’en 2023. A l’heure actuelle, il ne resterait que quelques détails à régler avant que le milieu catalan ne paraphe officiellement son extension. L’officialisation tombera à ce moment. Cela fait un dossier en moins à gérer pour le FC Barcelone.