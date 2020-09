Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur l’échec du Barça avec Thiago Alcantara !

Publié le 21 septembre 2020 à 15h00 par T.M.

Chez les fans du FC Barcelone, on aurait bien aimé assister au retour de Thiago Alcantara en Catalogne. Alors que l’Espagnol a finalement quitté le Bayern Munich pour Liverpool, le Barça aurait tout de même bel et bien tenté sa chance pour l’ancien de La Masia.

L’une des belles affaires de ce mercato estival est à mettre à l’actif de Liverpool. Disposant déjà d’un effectif de qualité, Jürgen Klopp peut désormais compter sur les services de Thiago Alcantara. A un an de la fin de son contrat, l’Espagnol était décidé à quitter le Bayern Munich. Une lutte acharnée s’est alors déroulée en coulisses pour récupérer le talentueux milieu de terrain. Mais de bout en en bout, c’est Liverpool qui a tenu la corde et a fini par rafler la mise, le tout pour un montant de 30M€. Une incroyable opération pour les champions d’Angleterre, qui auraient notamment réussi à devancer le FC Barcelone. En effet, en Catalogne aussi, on aurait bien aimé recruter Thiago Alcantara, lui qui a été formé à La Masia, avant de partir en 2013.

Une offre de seulement 10M€ !