Mercato - Barcelone : Ce protégé de Diego Simeone qui répond à l’intérêt du Barça

Publié le 8 janvier 2020 à 17h00 par T.M.

Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, Saul Niguez est régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Un sujet commenté par le protégé de Diego Simeone chez les Colchoneros.

A 25 ans, Saul Niguez est l’un des joueurs essentiels du dispositif de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. Toutefois, l’avenir de l’Espagnol pourrait être loin de la capitale espagnole et notamment au FC Barcelone. En effet, depuis le transfert de David Villa chez les Colchoneros en 2013, le club catalan dispose d’une option prioritaire pour l’achat de Saul. Le protégé de Simeone se serait même retrouvé au cœur de la résolution du problème entre l’Atlético et le Barça concernant Antoine Griezmann.

« Ce sont des choses extra-sportives qui ne m’intéressent pas »