Mercato - Barcelone : Après son transfert, Griezmann reçoit des soutiens de poids !

Publié le 12 septembre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann a retrouvé l'Atlético dans les ultimes instants du mercato estival. Alors qu'il n'a pas excellé lors de son premier match, l'attaquant français a vu Diego Simeone et Yannick Carrasco lui envoyer un message fort, laissant clairement entendre que son retour chez les Colchoneros était une très bonne chose pour le club.

Après avoir fermé la porte au FC Barcelone à l'été 2018, Antoine Griezmann a finalement rejoint le club catalan un an plus tard. Toutefois, son passage au Barça ne s'est pas passé comme il l'espérait. A la peine lors de ses deux saisons passées à Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de faire machine arrière cet été. En effet, le Barça et l'Atlético sont parvenus à trouver un accord final dans les derniers instants du mercato estival. Pour le plus grand bonheur d'Antoine Griezmann, qui peut se relancer là où il a tant briller. Utilisé pour la première fois ce dimanche face à l'Espanyol, le champion du monde français n'a pas encore retrouver toutes ses sensations. Mais cela n'inquiète pas du tout Diego Simeone et Yannick Carrasco.

«C’est un joueur avec beaucoup de talent et d’intelligence dans le jeu»

Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Diego Simeone a envoyé un message fort après la grande première d'Antoine Griezmann depuis son retour. « (Antoine) Griezmann a été bon en première période, c'est l'équipe qui n'a pas été bonne. On n'a pas généré assez de vitesse. On a changé de système en deuxième période, on a cherché des alternatives et on a fait une deuxième période fantastique. Ce que je retiens, c'est la meilleure chose du match : ce sont cinq joueurs qui sont entrés sur le terrain en cours de jeu pour changer le cours du match. C'est précisément pour s'autoriser des changements comme cela qu'on a un effectif aussi large » , a confié le coach de l'Atlético.

«Il fera de bonnes choses cette saison à l’Atlético de Madrid»