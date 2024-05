Mercato : Avant le PSG, l’entraîneur de l’OL lâche une réponse sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la finale de Coupe de France face à l'OL, Pierre Sage n'a pas confirmé sa présence sur le banc lyonnais la saison prochaine. Mais plus tôt dans la semaine, John Textor n'a pas fait durer le suspense. Sauf incroyable retournement de situation, le technicien devrait diriger cette équipe, et ce peu importe le résultat du choc face au PSG.

John Textor n'a pas attendu le résultat de la finale de Coupe de France face au PSG pour confirmer le maintien de Pierre Sage à son poste d'entraîneur. « Bien sûr qu’il reste, il va rester un moment. Personne n’a cherché un autre coach » a confié le propriétaire de l'OL lors d'un entretien accordé à RMC Sport lundi dernier.

Pierre Sage ne confirme pas

Mais questionné sur son avenir à l'OL avant le choc ce samedi, Pierre Sage a botté en touche. « On a un match ce soir. Ensuite on rentrera à Lyon et on verra. Le soutien des supporters fait plaisir. Je suis l’un des leurs, je pense que c’est quelque chose qui plait beaucoup » a confié le technicien.

L'OL croit à l'exploit