Mercato - ASSE : Une piste à 0€ lâche une grosse réponse à Dupraz !

Libre depuis son départ du Lokomotiv Moscou, Zé Luis aurait reçu des offres de l'ASSE et de l'ESTAC. Mais l'attaquant voudrait prendre son temps avant de faire son choix.

A en croire les informations de L’Equipe , ce n’est plus qu’une question de temps avant que Robert Beric ne débarque à l’ASSE. Attaquant des Verts, entre 2015 et 2020, l'international slovène pourrait signer un nouveau contrat avec le club du Forez dans les prochains jours. Malgré cette arrivée, les dirigeants stéphanois voudraient mettre la main sur un autre avant-centre. Et à en croire la presse turque, l’ASSE serait passé à l’action pour un attaquant libre de tout contrat.

Zé Luis demande du temps à Dupraz

Selon le journaliste Ekrem Konur, l’ASSE et l’ESTAC auraient transmis des offres à Zé Luis, libre de tout contrat depuis son départ du Lokomotiv Moscou le 15 janvier dernier. Agé de 30 ans, l’international cap-verdien ne resterait pas insensible à ces deux propositions, mais aurait demandé un temps de réflexion. Zé Luis voudrait faire le bon choix et aurait demandé aux clubs de faire preuve de patience. Le suspense reste entier dans ce dossier.