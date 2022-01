Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Sako livre les coulisses de son grand retour !

Publié le 21 janvier 2022 à 13h10 par G.d.S.S.

Rapatrié par l’ASSE cet hiver alors qu’il était libre de tout contrat, Bakary Sako se confie sur son rôle de grand frère dans le vestiaire des Verts.

L’ASSE multiplie les renforts en cette période de mercato hivernal dans l’optique de son opération maintien ! Et Bakary Sako (33 ans), qui était déjà passé dans le Forez entre 2009 et 2012, a été l’un des premiers à répondre à l’appel de Pascal Dupraz, d’autant que l’attaquant malien était libre depuis l’été 2020. Interrogé sur le site officiel de la Ligue 1, Sako raconte son retour à l’ASSE et son statut en interne.

« Je connais bien la maison »