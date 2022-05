Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Pascal Dupraz, les dés sont déjà jetés…

Publié le 29 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Alors que la manche retour du barrage pour la Ligue 1 approche à grands pas et aura lieu ce dimanche soir entre l’ASSE et Auxerre, Pascal Dupraz vivrait quoi qu’il advienne ses dernières heures en tant qu’entraîneur du club stéphanois.

En décembre dernier, alors que l’ASSE était lanterne rouge de Ligue 1, les dirigeants stéphanois prenaient la décision de se séparer de Claude Puel afin de nommer Pascal Dupraz pour les six mois qui allaient s’en suivre avec un seul et unique objectif : sauver l’ASSE de la relégation en Ligue 2. Après avoir concédé le match nul à Auxerre jeudi pour la première manche du barrage pour une place en Ligue 1 (1-1), l’ASSE va recevoir les Auxerrois dimanche soir pour déterminer lequel des deux clubs figurera dans l’élite du football français la saison prochaine. Mais pour ce qui est de Pascal Dupraz, tout serait déjà bouclé.

L’ASSE va lancer un nouveau cycle

En effet, ayant signé qu’un simple contrat de six mois à l’ASSE, Pascal Dupraz s’est toujours montré peu optimiste dans les médias quant à une éventuelle prolongation de cette période. Et d’après les informations divulguées par Le Progrès , le départ de Pascal Dupraz cet été ne ferait plus aucun doute en raison notamment de la volonté du comité de direction de l’ASSE d’enclencher un nouveau cycle. Le match retour des barrages contre Auxerre dimanche devrait être la dernière apparition de Dupraz sur le banc stéphanois.