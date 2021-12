Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau danger pour Dupraz avec cette piste offensive !

Publié le 30 décembre 2021 à 22h10 par D.M.

Zinédine Ferhat, qui ne s'est pas présenté à l'entraînement ce jeudi, envisagerait de quitter Nîmes cet hiver. L'ASSE, mais aussi Lorient se seraient renseignés sur sa situation.

L’attaque et la défense ont déjà été renforcés à Saint-Etienne. L’ASSE a enregistré les arrivées de Joris Gnagnon et de Bakary Sako. Mais le mercato hivernal est encore loin d’être terminé pour le club stéphanois, qui envisage aussi de recruter un milieu de terrain. L’ASSE suivrait notamment la situation de Zinédine Ferhat, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Nîmes. Agé de 28 ans, l’international algérien envisagerait de changer d’air cet hiver et figurerait sur les tablettes de nombreuses équipes européennes.

Lorient s'est positionné pour Ferhat