Mercato - ASSE : L’énorme flop de l’ASSE avec Enzo Crivelli !

Publié le 10 avril 2022 à 5h00 par T.M.

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’ASSE est allée chercher Enzo Crivelli. Un pari qui pourrait bien virer au fiasco.

Afin de se maintenir en Ligue 1, l’ASSE a profité du dernier mercato hivernal pour considérablement se renforcer. Pascal Dupraz a accueilli plusieurs nouveaux joueurs, dont Enzo Crivelli. Pour les Verts, faire venir un buteur était d’ailleurs la priorité du mois de janvier. Après avoir étudié de nombreuses pistes à l’instar de Mateta ou encore Beric, c’est finalement Crivelli qui a posé ses valises à l’ASSE, prêté par Basaksehir.

Une saison déjà terminée ?

L’ASSE comptait donc sur Enzo Crivelli pour se maintenir, mais Pascal Dupraz pourrait bien devoir faire sans son attaquant. Arrivé blessé dans le Forez, le Stéphanois a dû patienter jusqu’à la rencontre face à l’OM pour faire ses grands débuts. Et finalement, on pourrait bien ne plus revoir Crivelli avec l’ASSE. Ce vendredi, avant la rencontre face à Lorient, l’attaquant de Dupraz se serait blessé et sa saison pourrait bien être déjà terminée. Un coup dur pour les Verts qui ferait d’Enzo Crivelli un gros flop du recrutement.