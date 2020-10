Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue bientôt bouclée par Puel pour la succession de Fofana ?

Publié le 5 octobre 2020 à 0h30 par H.K.

Sur les traces d’un nouveau défenseur central après le départ de Wesley Fofana à Leicester, l’ASSE prospecte sur le marché des transferts afin de trouver la perle rare. Et les dirigeants stéphanois auraient identifié une nouvelle piste…

Wesley Fofana étant parti, l’ASSE va avoir du travail pour boucler l’arrivée de son successeur. Vendu 40M€ bonus compris à Leicester, le jeune français risque de laisser un grand vide au sein de la défense central stéphanoise, lui qui apportait beaucoup de sérénité. Un vide que les dirigeants souhaiteraient combler très rapidement, et ces derniers auraient déjà identifié le successeur de Fofana…

L’ASSE sur les traces de Panagiotis Retsos ?