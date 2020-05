Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet espoir de Puel affiche de gros doutes sur son avenir !

Publié le 17 mai 2020 à 22h40 par J.-G.D.

Prêté par l’ASSE à Pau depuis deux saisons, Alexis Guendouz admet être dans l’incertitude concernant son avenir.