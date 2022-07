Foot - Mercato - ASSE

ASSE : La dernière recrue de Batlles justifie son transfert

Publié le 29 juillet 2022 à 23h15 par Dan Marciano

Dernière recrue des Verts, Victor Lobry est revenu sur son transfert à l'ASSE. Arrivé libre après deux ans passés à Pau, le milieu de terrain offensif n'a pas hésité au moment de rejoindre ce club historique du championnat de France, malgré la descente en Ligue 2. Le joueur espère débuter la saison de la meilleure des manières et remonter en Ligue 1 dans les prochains mois.

L'ASSE s'est montrée très active dans le sens des arrivées. Plusieurs joueurs ont débarqué dans le Forez, séduits par le projet sportif et l'histoire du club stéphanois. Le dernier en date : Victor Lobry. Agé de 27 ans, ce milieu de terrain, qui a fait ses classes à Avranches et à Pau, est revenu sur son transfert à l'ASSE ce vendredi.

« Ça s’est fait assez rapidement »

« Ça s’est fait assez rapidement, en même pas une semaine. J’ai eu le directeur sportif (Loïc Perrin) et le coach (Laurent Battles) au téléphone, que je connaissais déjà un petit peu parce que j’avais joué contre Troyes quand il était là-bas. Je connaissais son système de jeu et en tant que milieu de terrain, c’est attrayant et tu as envie d’y participer. Et j’ai choisi Saint-Étienne tout simplement parce que c’est Saint-Étienne (sourire). Quand on commence le foot en étant petit, ce sont des clubs comme ça qui font rêver. C’est vite devenu une priorité et quand tu arrives à Saint-Étienne, tu as envie de t’inscrire dans la durée » a confié Victor Lobry dans un entretien accordé à Aisne Nouvelle.

Lobry envoie un message aux supporters stéphanois