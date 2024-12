Mercato - ASSE : «J'ai beaucoup de rêves», il fait une grande annonce après son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune joueur de 21 ans, Zuriko Davitachvili fait le bonheur de l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison. Le Géorgien arrive à trouver assez souvent le chemin des filets, ce qui permet aux Verts de croire en leurs chances de quitter le fond du classement. Il a beaucoup d'ambitions pour l'avenir de sa carrière et une chose est sûre, il se fait remarquer depuis quelques mois.

Elément central de l'effectif stéphanois cette saison, Zuriko Davitachvili a inscrit 5 buts et délivré deux passes décisives. L'ailier géorgien prend de la valeur depuis des semaines et sa carrière pourrait prendre une autre tournure dans l'avenir. En attendant, il aide l'ASSE à essayer de se maintenir en Ligue 1, deux ans après le cauchemar de la descente à l'échelon inférieur.

Davitachvili rempli de rêves

En débarquant chez les Girondins de Bordeaux il y a deux ans, Zuriko Davitachvili a gagné en expérience en France. A 21 ans, il vise beaucoup plus haut. « Pourquoi j’ai décidé de rester en France ? J'ai beaucoup de rêves. Mes deux plus grands sont de gagner la Ligue des Champions et l'Euro ou la Coupe du monde avec mon pays. Mais le premier, quand j'étais enfant, c'était de jouer dans un club du top 5 européen, un jour » confie-t-il d'après une interview à L'Equipe avant le match de ce dimanche soir face à l'OM au stade Geoffroy-Guichard.

Un joueur convoité

Formé chez lui en Géorgie et passé par la Russie ensuite, Zuriko Davitachvili avait déjà été repéré par plusieurs clubs l'été dernier avant de signer à l'ASSE jusqu'en 2028. « Quand j'ai reçu l'offre de Saint-Étienne, j'en avais d'autres. Bien évidemment, j'ai accepté celle des Verts. Mamuka Jugeli, mon agent, m'a aidé à prendre cette décision » poursuit le Géorgien. En grande difficulté au début de la saison, l'ASSE a pu au moins compter sur la belle forme de son ailier.