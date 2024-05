Mercato - ASSE : Il ouvre la porte pour un retour à Saint-Etienne

Thibault Morlain

Formé à l’ASSE, Arnaud Nordin a disputé 147 matchs sous le maillot stéphanois. Une belle histoire qui a duré de 2016 à 2022. Arrivé au terme de son contrat avec les Verts, il s’engage à cette date avec Montpellier. Mais Nordin garde tout de même l’ASSE dans son coeur. Au point de le revoir un jour dans le Forez ? Le principal intéressé ne ferme aucune porte.

A 25 ans, Arnaud Nordin est aujourd’hui un joueur de Montpellier, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025. Heureux dans l’Hérault, il garde néanmoins un lien très fort avec l’ASSE, son club formateur. Joueur stéphanois de 2016 à 2022, Nordin n’oublie pas d’où il vient. Ce qui pourrait alors laisser la porte ouverte à un possible retour à chez les Verts…

« Le foot est imprévisible et magique »

La flamme pourrait-elle se raviver un jour entre l’ASSE et Arnaud Nordin ? Dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés , l’actuel joueur de Montpellier a été interrogé sur un potentiel retour chez les Verts. Il a alors expliqué : « Me revoir un jour sous le maillot de l’ASSE ? Le foot est imprévisible et magique. On peut penser à des choses qui se font pas, et à l’inverse on ne pense pas à des choses et elles se réalisent. Ce serait mentir de dire que je ne me sens pas bien au MHSC. Au contraire, je me sens très bien à Montpellier ».

« Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non »