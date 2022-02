Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a tiré le gros lot avec cette recrue !

Publié le 27 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’ASSE durant le mercato de janvier, Eliaqium Mangala fait déjà l’unanimité en interne de par son implication et son état d’esprit.

« Je suis heureux d’être ici. Après, en venant je savais à quoi m’attendre notamment par rapport à l’histoire du club. C’est une ville de foot ! J’ai très bien été accueilli par mes coéquipiers. Je me sens bien et c’est forcément plus facile pour s’adapter ! », indiquait dernièrement Eliaquim Mangala (31 ans) sur ses premiers pas avec l’ASSE suite à son recrutement durant le mercato hivernal, et l’ancien défenseur central de Manchester City semble donc vivre une parfaite adaptation à sa nouvelle vie. Et ce n’est pas Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l’ASSE, qui dira le contraire au sujet de Mangala…

« Mangala, la recrue phare »