Mercato - ASSE : Blaise Matuidi reçoit un énorme appel du pied... d'Adil Rami !

Publié le 29 janvier 2022 à 21h10 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, l'ASSE penserait à rapatrier Blaise Matuidi. Toutefois, les Verts seraient en concurrence avec Troyes. D'ailleurs, Adil Rami, qui défend les couleurs de l'ESTAC, a fait un énorme appel du pied à l'actuel pensionnaire de l'Inter Miami.

En difficulté du côté de l'Inter Miami, Blaise Matuidi pourrait résilier son contrat avec la franchise américaine et prendre le large dans les prochains jours. Une information qui n'aurait pas échappée à Pascal Dupraz. En effet, selon les dernières informations de l' Est Eclair , le coach de l'ASSE serait prêt à rapatrier Blaise Matuidi d'ici la fin du mercato hivernal. Toutefois, Troyes serait également dans la course à la signature de l'international français. Et l'ESTAC aurait un allié de poids sur ce dossier : Adil Rami.

«Ça va, il a de l'oseille, il peut venir ici»