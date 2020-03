Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : 17 buts au compteur et sur les tablettes des Verts

Publié le 19 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Pisté par l’ASSE l’été dernier, Adrian Grbic serait toujours sur les tablettes de l’ASSE. A 23 ans, l’attaquant de Clermont semble prêt à débarquer en Ligue 1.

Et si c’était le grand saut pour Adrian Grbic ? Auteur de 17 buts en Ligue 2 avec le Clermont Foot 63, l'attaquant autrichien contribue grandement à la belle cinquième place de Clermont, qui s’accroche pour monter en Ligue 1 la saison prochaine (seulement 4 points de retard sur le leader du championnat, le FC Lorient). Auteur d’une belle saison, Grbic attire de nouveau un club historique de Ligue 1…

L’ASSE sur les rangs pour Grbic

En grande difficulté offensive cette saison, l’ASSE a en effet noté le nom de Grbic sur ses tablettes pour le prochain mercato. Alors que les buteurs comme Loïs Diony ou encore Wahbi Khazri ne donnent pas pleinement satisfaction à Claude Puel, le profil d’Adrian Grbic plaît beaucoup à l’ancien entraîneur de Leicester. Actuellement évalué à 2,5M€, Adrian Grbic pourrait donc réaliser le grand saut lors du prochain mercato estival, et donc passer de la deuxième à la première division française. Grâce à cela, l’ASSE aurait peut-être trouvé son buteur qui lui fait défaut depuis si longtemps, et de son côté Grbic pourrait, en cas de bonne saison à Saint-Etienne, se garantir une sélection avec l’Autriche pour l’Euro, qui a été décalé d’un an à cause de la crise sanitaire du Coronavirus.