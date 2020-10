Foot - Mercato

Mercato : Arsène Wenger ouvert à l’idée de reprendre un club !

Publié le 17 octobre 2020 à 22h58 par H.K.

Après 22 ans passés à Arsenal, Arsène Wenger a pris une pause avec le coaching. Cependant, ce dernier ne semble pas, aujourd’hui fermé à l’idée de reprendre un club…