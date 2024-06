Mercato : Après son transfert, le Real Madrid lâche une annonce sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur ses deux premières recrues estivales, à savoir Endrick et Kylian Mbappé. Malgré ces incorporations, il n'est pas question pour le technicien italien de modifier son système de jeu. Les places seront chères la saison prochaine, notamment au sein du secteur offensif.

Le Real Madrid a réalisé une saison pleine. Champion d'Espagne, le club merengue est parvenu à remporter une nouvelle Ligue des champions en battant le Borussia Dortmund. Avec un palmarès comme celui-ci et un effectif encore jeune, on pourrait croire que la formation ne manque de rien si ce n'est un ou deux milieux de terrain pour préparer la retraite de Toni Kroos et la succession de Luka Modric. Pourtant, c'est bien dans le secteur offensif que le Real Madrid va se renforcer avec les arrivées d'Endrick, mais aussi de Kylian Mbappé. Ces deux joueurs se rajouteront à Vinicius Jr, Joselu ou encore Rodrygo.

Ancelotti prêt à conserver le même système

La saison prochaine, Carlo Ancelotti ne manquera pas de solutions. Mais pour le technicien italien, le système de jeu devrait rester le même. « Oui. Il faut toujours s'adapter aux caractéristiques des joueurs qui arrivent. Nous avons perdu Kroos mais nous avons une équipe jeune et je pense qu'ils sont incroyables, donc nous devons nous adapter. Je ne pense pas que le système changera mais l'idée sera peut être un peu différente » a déclaré le coach du Real Madrid à Ziggo Sport.

Ancelotti va prendre une décision avec Mbappé

Autrement dit, Ancelotti devrait encore utiliser son 4-3-1-2. La saison dernière, le trio d'attaque était composé, la plupart du temps, par Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr. En raison de son standing, il est difficile d'imaginer Kylian Mbappé côtoyer le banc la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, il devrait prendre l'une des places occupées par Rodrygo ou Vinicius Jr. Quant à Endrick, il pourrait, dans un premier temps, apprendre aux côtés des plus grands et entrer en cours de partie.