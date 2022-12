Mercato : Après son transfert à l’ASSE, il s’enflamme

Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Gaëtan Charbonnier est un joueur de l’ASSE. En effet, ce vendredi soir, les Verts ont annoncé la nouvelle. L’attaquant quitte ainsi l’AJ Auxerre et s’est engagé avec Saint-Etienne jusqu’en juin 2023 en tant que joker. Un rêve devenu réalité pour Charbonnier, qui fait au passage le bonheur de Laurent Batlles.

Pour l’ASSE, il faut vite trouver des solutions afin d’éviter la relégation en National. Le mercato hivernal arrive donc au bon moment pour injecter du sang neuf dans le groupe de Laurent Batlles. Et voilà que l’entraîneur des Verts peut déjà compter sur un renfort. En effet, ce vendredi, l’ASSE a officialisé l’arrivée de Gaëtan Charbonnier. Comme annoncé ces derniers jours, l’attaquant de 33 ans a quitté l’AJ Auxerre pour rejoindre Saint-Etienne. Il s’est alors engagé jusqu’à la fin de cette saison, débarquant dans le Forez en tant que joker.

💚 Gaëtan Charbonnier est 𝗩𝗲𝗿𝘁 ! L'attaquant rejoint l'#ASSE pour les six prochains mois.Bienvenue dans le Forez, @Charbo10 ! 🏠 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 16, 2022

« C'est un rêve d’enfant »

Nouveau numéro 10 de l’ASSE, Gaëtan Charbonnier a livré ses premiers mots suite à la signature de son contrat. Et le nouveau Stéphanois s’est alors enflammé, expliquant pour les médias du club : « Tout petit, je me cachais derrière mon canapé avec mon frère pour regarder les matchs de l'ASSE. C'est un rêve d'enfant. J'arrive déterminé avec l'ambition d'atteindre l'objectif du club qui est le maintien. Il faudra être beaucoup plus méchants dans les zones de vérité, être unis et solidaires pour cela ».

« Il était important de prendre quelqu'un capable de remobiliser tout le monde »