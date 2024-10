Mercato : Après l’OM, son grand retour est annoncé !

Alexis Brunet

En fin de saison dernière, l’OM était entraîné par Jean-Louis Gasset. Ce dernier a réussi à emmener le club phocéen jusqu’en demi-finale de Ligue Europa, mais il n’a pas réussi à faire mieux qu’une huitième place en championnat. Par la suite, le technicien français a décidé de prendre sa retraite, mais il pourrait bien faire son retour en Ligue 1, du côté de Montpellier.

Depuis le début de saison, l’OM est entraîné par Roberto De Zerbi. Avec l’Italien, le club phocéen compte mettre fin à une instabilité au poste d’entraîneur qui le touche depuis plusieurs saisons. Rien que l’année dernière, trois coachs se sont succédé sur le banc marseillais.

Gasset a pris sa retraite après l’OM

Après Marcelino et Gennaro Gattuso, c’est Jean-Louis Gasset qui s’est occupé de gérer l’OM en fin de saison dernière. Le club phocéen n’a malheureusement pas réussi à aller plus haut que la huitième place et l’ancien coach de l’ASSE a décidé qu’il était temps pour lui de prendre sa retraite, à l’âge de 70 ans.

Gasset pourrait faire son retour à Montpellier

Mais Jean-Louis Gasset pourrait finalement reprendre du service. Alors qu’il est actuellement à la retraite, il serait, selon BeFootball, le favori pour reprendre en main Montpellier, qui est actuellement dernier de Ligue 1, après sa lourde défaite face à l’OM, ce dimanche (0-5). Un résultat qui a donc coûté sa place à Michel Der Zakarian, licencié dans la foulée par Laurent Nicollin. L’Équipe confirme d’ailleurs cette information, mais précise que Gasset pourrait finalement occuper une place au sein de l’organigramme du club de la Paillade.