Mercato : Amine Gouiri offre 10M€ à l’OM !

C’est désormais officiel, Valentin Rongier s’est engagé avec le Stade Rennais pour environ 10M€. Après son transfert, le milieu de terrain français a justifié son choix, rappelant notamment qu’il avait demandé des conseils à plusieurs joueurs passé par les deux clubs et Amine Gouiri a d’ailleurs dit le plus grand bien du club breton à son ancien coéquipier.

Malgré la réticence de certains supporters bretons, Valentin Rongier s'est bel et bien engagé avec le Stade Rennais qui a déboursé près de 10M€ pour le recruter en provenance de l'OM. Et l'ancien joueur du FC Nantes a d'ailleurs reconnu qu'Amine Gouiri, qui a évolué du côté de Rennes, l'a conseillé concernant le club Rouge-et-noir.

Gouiri a conseillé Rongier « J’ai eu de très bons retours, Amine m’a dit dernièrement : "franchement, tu verras. C’est un super club avec ides gens très bien qui y travaillent. C’est très pro, très structuré". Lui en tout cas il en gardait un très bon souvenir, du peu que j’ai discuté de ça avec Lillian (Brassier) aussi, il me disait qu’il était super bien là. Et puis, c’est aussi Steve (Mandanda) qui m’en a dit le plus grand bien », révèle-t-il auprès des médias du Stade Rennais, avant d’en rajouter une couche.