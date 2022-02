Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Prolongation imminente pour Theo Hernandez !

Publié le 11 février 2022 à 15h20 par P.L. mis à jour le 11 février 2022 à 15h21

Convaincant depuis son arrivée à l'AC Milan en 2019, Theo Hernandez fait l'unanimité auprès de ses dirigeants. Les Rossoneri souhaiteraient donc prolonger son contrat et l'annonce serait imminente.