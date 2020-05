Foot - Mercato - Milan AC

Mercato : Ibrahimovic laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 30 mai 2020 à 14h20 par La rédaction

Toujours dans l’incertitude concernant l’avenir du Suédois, le Milan AC commence à se poser des questions sur Zlatan Ibrahimovic, en fin de contrat en juin prochain en Italie…