Foot - Mercato

Mbappé, Zidane, Payet… Toutes les infos mercato du 14 octobre

Publié le 14 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Mbappé envisage bien de résilier son contrat

Actuellement en pleine rupture avec la direction du PSG, surtout depuis les récentes révélations de Mediapart , Kylian Mbappé fait l'objet d'un incroyable feuilleton depuis le début de la semaine. Et L'EQUIPE en remet une couche dans ses colonnes du jour en indiquant que les avocats de l'attaquant de l'équipe de France étudient une option radicale pour son avenir : la possibilité de casser son contrat avec le PSG. Il faudra pour cela que Mbappé parvienne à prouver la notion de faute grave de la part de son employeur, et il se retrouverait alors libre sur le marché.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG revient à la charge avec Zidane

Déjà courtisé par le Qatar l'été dernier avant de décliner la proposition, Zinedine Zidane figure toujours sur les tablettes des hautes instances du PSG depuis Doha. Et Media Foot révèle ce vendredi qu'un retour à la charge est envisagé en janvier pour l'ancien entraîneur du Real Madrid. Mais la tendance est claire dans ce dossier : Zidane continue de donner sa priorité à l'équipe de France, et pourrait opter pour une arrivée au PSG seulement si Didier Deschamps était maintenu après la Coupe du Monde, mais également si Nasser Al-Khelaïfi, dont il n'apprécie pas les méthodes, était retiré de la présidence du club. Une condition que le Qatar serait prêt à accepter selon Média Foot.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Al-Khelaïfi maintenu en place par le Qatar

De son côté, Le Parisien indique que le Qatar a déjà tranché et malgré les affaires en cours et le contexte houleux autour du PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne se verra pas retirer la présidence du club francilien. Le quotidien précise qu'un émissaire qatari va débarquer au PSG pour venir en aide à Al-Khelaïfi et l'aider à faire le ménage.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Payet ne veut pas arrêter en 2024