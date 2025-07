Mbappé - Vinicius Jr : Salaires XXL, le clash est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’elle semblait quasiment actée il y a quelques mois, la prolongation de Vinicius Jr, sous contrat jusqu’en juin 2027, se fait toujours attendre. La raison serait les nouvelles demandes de l’international brésilien, qui aurait réclamé au Real Madrid un salaire équivalent à celui que perçoit Kylian Mbappé, estimé à environ 30M€ par saison.

En s’attachant les services de Kylian Mbappé libre en provenance du PSG l’année dernière, le Real Madrid en a fait le joueur le mieux payé de son effectif, et même de tout le championnat espagnol. Comme indiqué par L’Équipe, les émoluments mensuels du capitaine de l’équipe de France sont estimés à 2 670 000€ bruts, soit un peu plus de 30M€ par an, ce qui a relégué Vinicius Jr à la seconde place du classement.

Négociations au point mort entre Vinicius Jr et le Real Madrid Et cela n’aurait pas vraiment plu à l’international brésilien (41 sélections). Alors que son contrat court jusqu’en juin 2027, Vinicius Jr est censé le prolonger depuis maintenant plusieurs mois. En avril dernier, la presse espagnole était unanime pour indiquer qu’il allait étendre son bail jusqu’en 2030 avec le Real Madrid. Pourtant, on arrive à la fin du mois de juillet et l’attaquant âgé de 25 ans n’a toujours pas prolongé.