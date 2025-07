Bennacer - OM : Le transfert à 37M€ qui peut tout changer ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Ismaël Bennacer serait poussé vers la sortie à l’AC Milan, qui ne compte plus sur lui. Son prêt à l’Olympique de Marseille semblait pouvoir être une solution, mais les dirigeants ont finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat fixée à 12M€, laissant l’international algérien filer.

Depuis bien avant le début du mercato, l’avenir d’Ismaël Bennacer a énormément fait parler. Avec la fin de son prêt qui approchait à grands pas, tout le moment se demandait ce qu’allait faire l’OM et ça a été une surprise assez importante. Son option d’achat n’a en effet pas été levée et il est donc reparti à l’AC Milan en Serie A, où il n’aurait toutefois plus sa place.

L’Arabie Saoudite veut doubler l’OM Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’OM poursuit les négociations pour Bennacer, pour trouver un compromis en vue d’un possible nouveau prêt. La première offre marseillaise a toutefois été refusée par l’AC Milan, qui semble vouloir récupérer entre 12 et 15M€ de la vente du milieu de terrain. A noter qu’avec les difficultés rencontrées par les Marseillais, d’autres clubs se seraient joints à ce dossier et cela serait notamment le cas d’Al Ittihad, où évolue un certain Karim Benzema.