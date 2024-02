Mbappé va offrir un jackpot au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à l'issue de la saison à Nasser Al-Khelaïfi, la tendance est clairement à une signature libre vers le Real Madrid. Néanmoins, le PSG pourrait bien s'y retrouver sur le plan économique puisque d'après Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, il pourrait reverser une partie de sa prime à la signature au club parisien.

Cela semble désormais inévitable, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre du PSG. L'attaquant français l'aurait en tout cas annoncé à Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, d'après le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, le club de la capitale devrait y trouver son compte sur le plan économique.

«Il reste tous les détails de son départ à régler»

« Mbappé a annoncé son départ mardi à ses dirigeants lors d'une réunion avec ses dirigeants à Poissy. Les dirigeants parisiens étaient au courant un peu avant, mais formellement, il a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi mardi son intention de quitter le PSG. Très vite, il a demandé aux dirigeants parisiens de ne pas faire de surenchère parce que sa décision est ferme et définitive. Ce n'est plus une question d'argent puisque financièrement, il aurait été mieux au PSG qu'au Real Madrid. Et maintenant, il reste tous les détails de son départ à régler. L'annonce officielle devrait intervenir dans plusieurs mois », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«Une partie de sa prime à la signature au Real Madrid serait reversée au PSG»