Mbappé : Une offre incroyable est partie, tout est déjà bouclé

Plus en odeur de sainteté au PSG au vu de sa décision quant à sa situation contractuelle, Kylian Mbappé est poussé vers la sortie. Liverpool aurait dégainé une offre de 200M€, mais dans l’esprit de l’attaquant parisien, tout est clair : rester au PSG et ne quitter le club qu’à l’issue de la saison prochaine.

Kylian Mbappé met tout bonnement le feu au mercato. Après avoir pris la décision de ne pas lever la clause présente dans son contrat pour le rallonger jusqu’en juin 2025, Mbappé sera en l’état agent libre à l’été 2024. Une situation devant laquelle le comité de direction du PSG refuse de se trouver.

Le PSG attend 200M€ pour Mbappé

C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a expliqué mercredi pendant la conférence de presse de présentation de Luis Enrique que Kylian Mbappé se devait de prendre une décision, le club ne pouvant pas se permettre de le laisser partir libre. Pour Le Parisien , le président du PSG a même donné deux semaines, maximum, au clan Mbappé pour trancher avant de le placer sur la liste des transferts. D’après RMC Sport, le Paris Saint-Germain aurait fixé son prix de départ à 200M€.

PSG : L’Espagne s’emballe pour Mbappé, il calme tout le monde https://t.co/MzaqF3MVxT pic.twitter.com/KUdjVJZGWt — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Une offre de Liverpool, ça ne changera rien au dénouement du feuilleton Mbappé